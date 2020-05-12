Исковая давность по кредитам

Как быть, если срочно нужны деньги, а взять негде? Либо же есть необходимость в приобретении бытовой техники, но нет времени на то, чтобы откладывать деньги на долгожданную покупку. В таких случаях граждане пользуются услугами банков или иных финансовых организаций, оформляя заем. К сожалению, в дальнейшем не каждый заемщик имеет возможность своевременного погашения кредита. Для надлежащего исполнения договора кредитор зачастую вынужден обращаться в суд. Но даже имея на руках все необходимые документы относительно того, что заемщик не выполняет договор, кредитору не всегда удается взыскать с него необходимые средства, так как срок исковой давности по кредиту на момент обращения в суд зачастую уже истек. С помощью ресурса Protocol попробуем разобраться, какой же срок исковой давности по кредиту в Украине, и как его применить на практике, чтобы суд вынес решение в пользу заемщика.

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Исковая давность — это тот срок, в течении которого кредитор имеет право требовать от заемщика выполнение договорных обязательств. Исковая давность по кредиту в Украине разделяется на общую и специальную. Статья 257 Гражданского кодекса Украины гласит, что общая исковая давность составляет три года. Что же касается специальной давности, то в этой статье нас интересует та часть, в которой говорится о неустойке, штрафах и пени, с исковой давностью в один год. В то же время, такая исковая давность не является абсолютной, и может быть изменена, чем часто пользуются банки для увеличения исковой давности. Но при этом обязательным условием для увеличения исковой давности является осведомленность заемщика о таких изменениях. Анализируем судебное решение: "Трехлетний срок исковой давности в кредитных отношениях не является абсолютным и может увеличен по договоренности сторон, но такое увеличение требует подписи обеих сторон".

Таким образом, хотя формально срок исковой давности по кредитному договору и составляет три года, на практике он может быть несколько иным. Все зависит от условий кредитного договора и вида задолженности.

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В соответствии с Гражданским кодексом Украины (ЦПК), истечение исковой давности является основанием для отказа в иске. Поэтому нам важно выяснить, когда истекает срок исковой давности по кредиторской задолженности, чтобы обезопасить себя от возможных неправомерных претензий со стороны кредитора. Кредиторская задолженность включает в себя тело кредита, проценты за пользованием кредита, штрафы и пеня за несвоевременное выполнение взятых на себя обязательств. Так, согласно правовой позиции Верховного Суда Украины в деле № 6-249цс15 касаемо особенностей определения начала течения исковой давности и взыскания процентов по кредитному договору, проценты по кредиту и пеня по процентам подлежат взысканию с ответчика в пределах исковой давности, исчисленной за три года (для процентов) и один год (для пени) до дня обращения в суд. Новый Верховный Суд несколько видоизменил такую правовую позицию, и установил, что исковую давность по задолженности по кредиту нельзя начинать исчислять со дня истечения определенного договором срока кредитования, поскольку установление такого срока имеет значение не для определения начала течения исковой давности по требованиям кредитодателя по погашению задолженности по этому договору, а прежде всего для определения заемщику размера ежемесячных платежей. Право кредитодателя начислять предусмотренные договором проценты по кредиту прекращается по истечении определенного договором срока кредитования (срока, на который заемщик получил кредит).

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Исковая давность по кредитному договору – понятие довольно растяжимое, ведь если кредитный договор устанавливает отдельные обязательства, которые детализируют обязанность заемщика вернуть долг частями и предусматривают самостоятельную ответственность за невыполнение этой обязанности, то независимо от определения в договоре срока кредитования право кредитодателя считается нарушенным с момента нарушения заемщиком срока внесения очередного платежа. В таком случае, срок позывной давности по каждому ежемесячному платежу в пределах срока кредитования в соответствии с ч. 5 ст. 261 ЦКУ начинается после неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком очередного платежа и исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу. Например, в договоре указано, что заем возвращается ежемесячно, и за несвоевременное внесение платежа предусмотрен штраф и пеня. В таком случае, исковая давность в три года устанавливается отдельно к каждому невыполненному ежемесячному платежу. Поэтому, в случае нарушения заемщиком обязательств по кредиту, исковая давность должна исчисляться с момента наступления срока погашения очередного платежа.

Истечение срока исковой давности по кредитному договору еще не означает, что заемщику можно спать спокойно. В случае подачи кредитором искового заявления, суд не обязан самостоятельно проверять сроки исковой давности по кредитному договору – это задача ответчика (заемщика). Поэтому очень важно своевременно составить правовой договор с профессиональным юристом, который изучит документы, даст консультацию и сможет предоставлять интересы клиента в суде. Для выбора юриста можно воспользоваться услугами сайта Протокол, где в разделе тендер выставить свой вопрос и по недорогой цене подобрать нужного исполнителя, который сможет качественно оказать нужные услуги. Цена ошибки может быть очень велика, так как из кредита суммой несколько тысяч через несколько лет вырастает задолженность в размере уже несколько десятков тысяч.

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Также следует помнить: чтобы заявить в суде о применении срока исковой давности по банковским и микрофинансовым кредитам, этот срок не должен прерываться. Имеется в виду, что если заемщик писал кредитору письмо о реструктуризации долга, или же имела место хотя бы минимальная оплата части долга, то срок исковой давности считается прерванным. Новый отсчет исковой давности будет начат с момента отправки письма кредитору (с момента оплаты части долга).

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Заботясь о населении нашей страны, парламент принял закон 3275, которым установлены поправки в законодательство относительно истечения сроков исковой давности. Так, с 2 апреля 2020 года продлена исковая давность на период действия карантина в Украине. То есть, вся исковая давность теперь будет рассчитываться по формуле "исковая давность, установленная законом плюс срок действия карантина в Украине". Кроме того, банки во время карантина не перестают начислять проценты, просто выплата этих процентов может быть отсрочена на период действия карантина. Единственным утешением для заемщиков может быть только то, что на время карантина запрещены штрафы и пеня.

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Источник: Юридический ресурс Протокол